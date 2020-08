Cani abbandonati sul balcone, denunciato il proprietario a Ivrea

L'uomo, irreperibile al momento dell'intervento, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali

Due cani con i loro cuccioli erano stati chiusi sul balcone di un appartamento a Banchette (Torino), senza acqua né cibo e solo qualche mobile per ripararsi dal sole. Il loro proprietario è stato denunciato dagli agenti della polizia di Ivrea, che hanno tratto in salvo gli animali. Gli agenti sono intervenuti grazie alla segnalazione di un vicino di casa che da giorni udiva guaiti e lamenti provenire dall'appartamento. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato le tapparelle abbassate e le finestre chiuse dall'interno: i vigili del fuoco hanno rimosso le barre di ferro e i cani sono stati affidati a una struttura specializzata. Il proprietario, irreperibile al momento dell'intervento, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.