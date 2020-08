Orbassano, ricatta l'ex amante: arrestata

La denuncia è stata presentata dall'uomo che, in accordo con le Fiamme Gialle, ha finto di sottostare al ricatto e si è presentato all'appuntamento per la consegna del denaro: in quel momento sono intervenuti i militari

Una donna a Orbassano, nel Torinese, è stata arrestata dalla guardia di finanza per aver ricattato l'ex amante, chiedendo centinaia di euro ogni mese per non rivelare alla moglie l'esistenza della relazione. Adesso dovrà rispondere di estorsione.

La denuncia

La denuncia è stata presentata dall'uomo che, in accordo con le Fiamme Gialle, ha finto di sottostare al ricatto e si è presentato all'appuntamento per la consegna del denaro: in quel momento sono intervenuti i militari.