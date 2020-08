Picchia il padre per avere del denaro: arrestato 22enne nel Torinese

E' successo a Vigone. L'uomo ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni. A denunciare il ragazzo sono stati i genitori

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Vigone (Torino) con l'accusa di avere aggredito il padre per farsi dare dei soldi. A denunciarlo sono stati i genitori. A quanto accertato da quattro anni il giovane aveva comportamenti violenti verso i familiari: l'ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa, quando il ventiduenne, per ottenere del denaro, dopo le minacce ha aggredito il padre, che ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni.