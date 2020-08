Valenza, foto con tatuaggio SS: candidata comunali si autosospende

Deambrogi resta però iscritta in quanto "le liste sono chiuse - precisa Alessandro Deangelis - ma rinuncerà al posto di consigliere nel caso dovesse ottenere i voti sufficienti a essere eletta alle Comunali del 20 e 21 settembre. E non farà campagna elettorale”.

A Valenza fa discutere una vecchia foto, rimasta in archivio su Facebook, che ritrae la candidata a un posto da consigliere comunale, Sabrina Deambrogi, giovane impiegata iscritta in una lista civica a sostegno del candidato sindaco Alessandro Deangelis, con un tatuaggio del simbolo delle SS naziste sullo sterno. A pubblicare lo scatto, poi rimosso dal social, è stata la testata locale Radio Gold , che ha fatto scoppiare il caso conclusosi con l'autosospensione della candidata.

I capilista: “Ci scusiamo e condanniamo”

Anche i capilista Annamaria Zanghi e Alberto Botter, hanno voluto intevenire sulla vicenda: "Chiedendo scusa alla cittadinanza, prendiamo in maniera netta ed inequivocabile le distanze da ogni tipo e forma di deriva totalitaria, che osa in qualsiasi forma calpestare e ledere principi imprescindibili di democrazia e dignità umana - scrivono in una nota -. Condanniamo e ci dissociamo altresì da ogni forma di linguaggio oltraggioso e intollerante alla persona che deve assolutamente essere evitato in un momento delicato come questo e sopratutto sui social".

Deambrogi: “Mi sono allontanata da estremismo”

Dopo la diffusione della notizia, Sabrina Deambrogi ha pubblicato una lunga lettera, riportata da Radio Gold. “Chi mi conosce è conscio del mio percorso e delle difficoltà, anche di salute, che mi hanno accompagnata fino ad oggi - scrive Deambrogi -. Gli ultimi mesi hanno segnato per me una rinascita, coincidendo con la volontà di smarcarmi ed allontanarmi dalle posizioni estremiste che ho sostenuto in passato e con la volontà di dedicarmi alla città che mi ha cresciuto, sia tramite opere di volontariato, sia tramite la candidatura nelle fila di Alessandro Deangelis, lista civica lontana dagli estremismi politici in cui non mi ritrovo da tempo”.

“Sono conscia - prosegue - che cancellare un tatuaggio sia più semplice che cancellare la memoria delle azioni passate, perciò continuerò a impegnarmi con i fatti nel mio percorso di rinascita e collaborazione sociale, allontanando un passato che non mi appartiene più e che anzi rinnego con forza. Inoltre - conclude - fiduciosa che la strumentalizzazione agente sulla mia immagine abbia termine, comunico di aver dato la piena disponibilità ad Alessandro ad autosospendermi dalla competizione elettorale”.