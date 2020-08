Postina investita da un’auto pirata nell’Alessandrino

Una 24enne è stata travolta da un veicolo mentre stava consegnando corrispondenza a Sale lungo la strada provinciale 85 per Castelnuovo Scrivia. Il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso

Una postina di 24 anni è stata travolta ieri da un'auto pirata mentre stava consegnando corrispondenza a Sale, lungo la strada provinciale 85 per Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria. Scesa dal mezzo in dotazione, la giovane è stata investita mentre era a piedi e il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso. Trasportata in ospedale ad Alessandria in codice giallo, la ragazza, sotto shock, non ha saputo ricostruire quanto accaduto con precisione. I carabinieri sono alla ricerca di testimoni e di eventuali immagini delle telecamere della zona per risalire al pirata della strada.