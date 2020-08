Cossato, trovata morta 62enne scomparsa dal 19 agosto

Della donna si erano perse le tracce in serata quando si era allontanata in sella a una bici elettrica nera, indossando una camicia da notte rosa. Ancora da chiarire le cause del decesso

La donna di 62 anni scomparsa dal 19 agosto a Cossato, in provincia di Biella, è stata trovata morta in via per Castelletto Cervo. Il cadavere della 62enne di Cossato è stato recuperato nella zona industriale del paese. Della donna si erano perse le tracce in serata quando si era allontanata in sella a una bici elettrica nera, indossando una camicia da notte rosa. Non vedendola rientrare, il marito aveva lanciato l'allarme.

Le ricerche

Sulle sue tracce hanno lavorato per ore i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e dell'Antincendi boschivi. Per ritrovarla si sono serviti di droni e dei cani delle unità cinofile del 115 e hanno visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza. Ancora da chiarire le cause del decesso.