Incidenti sul lavoro: morto un operaio ad Alessandria

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto ad Alessandria, nel cortile della sede dell'ex Arfea (azienda trasporti) al civico 26 di viale Milite Ignoto. La vittima lavorava per una ditta privata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e operatori del 118 e dello Spresal. La dinamica è in fase di accertamento. Una delle ipotesi è che l'incidente sia avvenuto durante i lavori di rimozione di un albero caduto su un muretto.