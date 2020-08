Torino, in auto con katana, pistola e munizioni: denunciato 21enne

Aveva nascosto un vero e proprio arsenale nella propria auto: per questo un ragazzo di 21 anni, di origine romena, è stato denunciato dalla polizia a Torino. E' successo martedì sera, 18 agosto, quando è stata segnalata la presenza in piazza Stampalia di alcuni ragazzi intenti a visionare delle armi all'interno di un'automobile parcheggiata. Gli agenti, rintracciato il proprietario, hanno perquisito il veicolo trovando nel portabagagli una katana della lunghezza di oltre un metro, nel cruscotto del passeggero una pistola scacciacani priva del tappo di sicurezza, nello sportello lato guidatore un caricatore con nove colpi per scacciacani e un coltello a scatto lungo 13 centimetri. Altre tre pistole ad aria compressa con relative bombole a gas erano in uno zainetto dentro all'auto.