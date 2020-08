Torino, 60enne arrestato per stalking in corso Giulio Cesare

Un 60enne di origini egiziane è stato arrestato per stalking dalla polizia in corso Giulio Cesare a Torino. Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un passante che, ieri sera, aveva assistito a un litigo di una coppia alla fermata del tram. La donna, che era stata percossa, era in lacrime. L'uomo ha tentato di allontanarsi. Alla polizia, la vittima ha raccontato di una relazione scandita da angherie e soprusi: la situazione era peggiorata quando il rapporto, lo scorso marzo, si era interrotto dopo l'arresto del sessantenne. Il timore di ritorsioni le aveva sempre impedito di presentare una denuncia.