Coronavirus Torino: al via test rapidi all'aeroporto Caselle

All'aeroporto di Torino Caselle è cominciata oggi l'apertura della postazione per i test rapidi per i passeggeri al rientro a Spagna, Grecia, Croazia e Malta a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Il presidio, allestito da Sagat, è organizzato da Usmaf, unità di sanità marittima, aerea e di frontiera, e dal Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive dell'Asl Città di Torino. In alternativa ai test rapidi i passeggeri potranno recarsi in un laboratorio di un'azienda sanitaria che dovrà garantire l'esecuzione del test entro 48 ore dallo sbarco.