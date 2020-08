Torino: evade dagli arresti domiciliari per rubare occhiali griffati

E' evaso dagli arresti domiciliari per mettere a segno un furto in un negozio di occhiali in un centro commerciale di Torino, in via Lagrange: per questo un 27enne italo-marocchino è stato arrestato dalla polizia. Il ragazzo si è introdotto nella boutique e si è impossessato prima di un profumo di marca e poi di sette occhiali da sole griffati, da cui ha tolto le placche anti taccheggio con una forbicina. Ha inforcato un paio di occhiali appena rubati e nascosto le altre sei nelle tasche. All'uscita dal negozio però è stato fermato e successivamente arrestato. Il valore complessivo della merce sottratta è di 1.659 euro