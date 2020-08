Coronavirus in Piemonte, 40 casi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 40 le persone risultate positive a coronavirus in Piemonte nell'ultimo giorno (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Di queste, 30 sono asintomatiche mentre 24 casi sono importati. E' quanto emerge dal bollettino della Regione. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è salito a 32.084, resta invariato il numero dei decessi. Il numero delle persone ricoverate è sceso di una unità rispetto a ieri per quel che riguarda le terapie non intensive (80), non si registrano variazioni invece nel dato sul le terapie intensive. I tamponi diagnostici finora processati sono 535.766.