Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale a Mergozzo, nella bassa Ossola. La vittima era alla guida di un camioncino che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il pilone di un ponte in frazione Bettola. Per il 41enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.