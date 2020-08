Deruba anziano ad Asti: bloccato da carabiniere fuori servizio

E' successo in via Cavour: il militare si è accorto che l'anziano era stato circondato da tre uomini, uno dei quali, abbracciandolo, gli ha sfilato il portafogli dalla tasca dei pantaloni

Un ragazzo di 27 anni è stato bloccato da un carabiniere fuori servizio dopo aver rubato a un anziano il portafogli. E' successo ad Asti, in via Cavour: il militare si è accorto che l'anziano era stato circondato da tre uomini, uno dei quali, abbracciandolo, gli ha sfilato il portafogli dalla tasca dei pantaloni. Subito bloccato dal carabiniere, il 27enne sarà processato per direttissima. I due complici sono riusciti a fuggire.