Ricatta una prostituta nel Torinese: arrestato 58enne

Con l'accusa di avere ricattato una prostituta, un torinese di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nichelino (in provincia di Torino). La donna lavora in una mensa aziendale e, per guadagnare altro denaro, necessario per provvedere ai due figli, si è dedicata alla prostituzione. Il cinquantottenne pretendeva denaro e favori sessuali minacciando, in caso contrario, si raccontare tutto al titolare della ditta. In un primo tempo, la vittima aveva consegnato all'uomo del denaro. Quando le richieste si sono fatte più pressanti, si è rivolta ai carabinieri.