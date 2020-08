Trovati 2.700 euro in contanti: il 40enne ha riferito che era il compenso per un lavoro effettuato. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia in via Cibrario, a Torino, perché aveva nascosto diverse dosi di cocaina nel pacchetto delle sigarette. Invece, in un altro pacchetto di sigarette l'uomo aveva quasi 2.700 euro in contanti, a suo dire il compenso per un lavoro effettuato. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.