Coronavirus in Piemonte, 38 nuovi casi: dato più alto da metà giugno

Resta alto il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Piemonte (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Nelle ultime 24 ore, riporta l'Unità di crisi regionale, sono 38 i nuovi casi registrati: è il dato più alto da metà giugno. Si tratta per la maggior parte (33 persone) di casi asintomatici; sette sono importati, 26 sono contatti di caso. Dall'inizio della pandemia, dunque, i positivi in Piemonte sono 31.868, mentre il numero dei decessi, 4.136, resta invariato.

I pazienti guariti sono 26.272 (+13), con altri 638 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 3, come ieri, quelli non in terapia intensiva 85 (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 734. I tamponi diagnostici finora processati sono 521.071.