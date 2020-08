Torino, strisce blu: da lunedì 10 agosto sosta gratuita

Prosegue fino a venerdì 2 ottobre la sospensione della Ztl, come previsto da una ordinanza firmata dalla sindaca, Chiara Appendino, in questi giorni

Da lunedì 10 agosto, e fino al 22 agosto compreso, sosta gratuita nelle strisce blu a Torino, dove si continuerà a pagare solo per posteggiare l'auto nei parcheggi a barriera e in struttura.

Sospensione Ztl

Inoltre, prosegue fino a venerdì 2 ottobre la sospensione della Ztl, come previsto da una ordinanza firmata dalla sindaca, Chiara Appendino, in questi giorni. Restano in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle Ztl Romana e Valentino e nelle zone pedonali.