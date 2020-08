Torino, agli arresti domiciliari coltiva marijuana in casa: arrestato

Un uomo 51 anni, già agli arresti domiciliari per reati connessi agli stupefacenti, è finito in carcere perché coltivava marijuana in casa, in centro a Torino. A tradirlo il forte odore proveniente dall’abitazione. L’uomo inoltre aveva modificato una cucina giocattolo con lampade al neon per far crescere le piantine. In casa, durante la perquisizione, sono stati scoperti 86 panetti di marijuana, per un peso complessivo di 623 grammi, nascosti per lo più all'interno del giocattolo. In due serre in legno costruite artigianalmente, dotate di sistema di aerazione forzata, crescevano invece 14 piante di marijuana.