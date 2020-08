Incidenti sul lavoro, morto anziano agricoltore nell'Astigiano

E' successo in un campo di Castagnole Lanze. Il figlio ha assistito all'incidente e ha tentato, invano, di soccorrere il padre

Un anziano di 83 anni è morto questa mattina nell'Astigiano in un incidente avvenuto mentre era alla guida del poprio trattore. E' successo in un campo di Castagnole Lanze: il mezzo si è ribaltato e ha schiacciato l'uomo, che è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Il figlio ha assistito all'incidente e ha tentato, invano, di soccorrere il padre. Sono intervenuti anche Spresal e carabinieri.