Coronavirus, in Piemonte 37 nuovi contagi e un decesso

Il bilancio dall'inizio della pandemia è di 4.136 morti e 31.799 positivi. I pazienti guariti sono 21 in più rispetto a ieri, per un totale di 26.229, con altri 642 in via di guarigione

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ne ha registrati 37 in più rispetto a ieri, 25 dei quali asintomatici. I casi importati sono sette. Segnalato anche il decesso di un paziente risultato positivo avvenuto nei giorni scorsi. Il bilancio dall'inizio della pandemia è dunque di 4.136 decessi e 31.799 positivi. I pazienti guariti sono 21 in più rispetto a ieri, per un totale di 26.229, con altri 642 in via di guarigione. Restano tre i ricoverati in terapia intensiva, un in meno rispetto a ieri, e 88 quelli ricoverati in altri reparti (-2), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 701. I tamponi diagnostici finora processati sono 516.586, di cui 283.368 risultati negativi.