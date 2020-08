Torino, tenta di aggredire una vicina casa: arrestato

La vicenda è accaduta in un condominio in zona Barriera di Milano. La donna era appena uscita per una passeggiata e si è trovata davanti l'uomo, il quale, a torso nudo e con dei soldi in mano, l'ha invitata a seguirlo nel proprio appartamento

A Torino la polizia ha arrestaato un uomo, un 60enne di origini rumene, con l'accusa di avere tentato una violenza sessuale su una vicina di casa, della quale si era invaghito.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda è accaduta in un condominio in zona Barriera di Milano. La donna era appena uscita per una passeggiata e si è trovata davanti l'uomo, il quale, a torso nudo e con dei soldi in mano, l'ha invitata a seguirlo nel proprio appartamento. La vittima ha notato l'impugnatura di un coltello fuoriuscire dalla cintura dei pantaloni, è rientrata in casa e ha avvertito un familiare e un'amica. Sono stati loro a chiedere l'intervento della polizia.