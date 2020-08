Torino, poliziotto ferito mentre tenta di sventare un furto

È accaduto questa mattina al mercato di via Montanaro, nel quartiere Barriera di Milano. L’agente, cercando di evitare che un uomo rubasse un portafogli, è stato colpito al volto da un pugno. Dopo l’arresto, il malintenzionato ha rotto un vetro della volante e piegato uno sportello

Un poliziotto, libero dal servizio, è rimasto ferito nel tentativo di sventare il furto di un portafogli. È accaduto questa mattina al mercato in via Montanaro, angolo via Fetto, a Torino, quartiere Barriera di Milano.

L’aggressione

Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo di origini africane, descritto come di corporatura molto robusta, stava molestando dei passanti e, in particolare un anziano che faceva la spesa, al quale ha cercato di sfilare il portafogli. Quando l'agente è intervenuto, qualificandosi, è stato colpito al volto da un pugno. L'aggressore si è poi dato alla fuga ma è stato raggiunto. Per immobilizzarlo sono poi intervenuti sia gli agenti del 'Falchi' sia quelli delle volanti. Dopo l'arresto, nel tragitto verso la Questura, l'uomo è riuscito a rompere un vetro della volante e piegare uno sportello.