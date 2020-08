Torino, morta da tre giorni: ospedale non avvisa la famiglia

Una donna di 91 anni, Maria Greco, era deceduta da tre giorni, ma l'ospedale di Venaria si era dimenticato di avvisare la famiglia. Quando le due figlie hanno scoperto della morte della loro madre erano già trascorse 72 ore.

La scoperta

Una delle figlie lo ha scoperto - per caso - lunedì scorso quando si è presentata in ospedale con tutti i documenti per il trasferimento della madre in una residenza per anziani. "Ho chiesto di poterla vedere visto che mi trovavo già in ospedale, mi hanno risposto che mamma era morta venerdì, tre giorni prima", racconta la donna che ora, insieme con la sorella, ha scritto una lettera all'azienda sanitaria. Poi. "Si tratta di una questione di rispetto per chi non c'è più e di umanità". L'Asl To3 ha avviato un'indagine interna per chiarire quello che è accaduto. La famiglia ha chiesto di avere copia delle cartelle cliniche dell'anziana.