Coronavirus Piemonte: 13 contagi, due decessi e nove guariti

È di due decessi e di 13 contagi il bilancio dell'emergenza coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN PIEMONTE). Lo rende noto l'Unità di Crisi regionale, che registra anche nove guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 26.136 pazienti che hanno superato il Covid-19, e altri 631 in via di guarigione. I decessi dall'inizio della pandemia salgono così a 4.131, i contagi a 31.711. Restano cinque, come ormai da giorni, i ricoverati in terapia intensiva, 95 quelli ricoverati non in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 713. I tamponi diagnostici finora processati sono 504.973, di cui 277.506 risultati negativi.