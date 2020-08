Torino, protesta dei rider davanti alla sede della Filt-Cgil

Circa 25 persone si sono date appuntamento davanti alla sede della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, in via Sacchi 31, responsabile, secondo i manifestanti, di non tutelare gli interessi della categoria

I rider, gli addetti alle consegne del cibo a domicilio, hanno protestato contro la Filt-Cgil. Circa 25 persone si sono date appuntamento davanti la sede di Torino della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, in via Sacchi 31, responsabile, secondo i manifestanti, di non tutelare gli interessi dei lavoratori della categoria. Fuori dalla sede è stato attaccato uno striscione: "Basta tavoli fuffa. Vogliamo contratti subito. Rider in lotta".