Maltempo, danni nell'Alessandrino: intervento dei pompieri

Ondata di maltempo in provincia di Alessandria. Sono una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco la notte scorsa. Pioggia, grandine e forti raffiche di vento (95,4 chilometri orari ad Alessandria nel sobborgo di Lobbi con un picco di 106, 86 a Casale Monferrato) hanno provocato danni e disagi: tetti scoperchiati, piante cadute in strada, allagamenti. (IL METEO IN PIEMONTE)

Disagi nel Vercellese

Disagi per il maltempo anche in provincia di Vercelli. I pompieri sono intervenuti nella zona compresa tra Ronsecco, Trino e Motta dei Conti: in particolare. per il taglio e la rimozione di alberi e pali telefonici che occupavano la sede stradale, permettendo di liberare alcuni automobilisti rimasti bloccati sulla strada. Alcune auto sono rimaste danneggiate dalla caduta di pali e alberi sulla provinciale 455 a Trino e la provinciale 86 a Ronsecco.