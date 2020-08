Fiamme in una zona boschiva in frazione Molini, nella zona di Capanne di Marcarolo. L'area è particolarmente impervia

Un incendio è divampato questa mattina in una zona boschiva in frazione Molini, nella zona di Capanne di Marcarolo, in provincia di Alessandria. L'area è particolarmente impervia e il Dos (Direttore operativo spegnimento) giunto sul posto ha deciso per l'intervento dei Canadair. Previsto anche quello delle squadre locali Aib (Antincendi Boschivi).