Scoperta piantagione di marijuana nell’Astigiano: arrestato 28enne

Il giovane possedeva una coltivazione in un campo vicino casa a Roccaverano: è stato portato nel carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria. I militari hanno sequestrato 43 esemplari di varie altezze e prossime al raccolto

Aveva una piantagione di marijuana in un campo vicino casa, a Roccaverano (in provincia di Asti) un 28enne di origini nepalesi, S.D., che è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. I militari hanno messo sotto sequestro 43 piantine di varie altezze e prossime al raccolto, le più alte arrivavano a circa un metro e mezzo. Il ragazzo è stato arrestato per produzione di sostanze stupefacenti e portato al carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria.