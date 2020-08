Coronavirus, in Piemonte 16 nuovi casi e nessun decesso

L'Unità di crisi regionale segnala anche 14 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 26.105 piemontesi, e altri 648 in via di guarigione. Invariati i ricoverati in terapia intensiva, fermi a 5 ormai da alcuni giorni

Nessun decesso di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove però si registrano 16 nuovi positivi, 13 dei quali asintomatici. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale che segnala anche 14 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 26.105 piemontesi, con altri 648 in via di guarigione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) e il numero delle vittime piemontesi dall'inizio della pandemia resta invariato (4.129), i contagi salgono dunque a 31.683, circa 16mila dei quali a Torino. Invariati i ricoverati in terapia intensiva, cinque ormai da alcuni giorni, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 96 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 700. I tamponi diagnostici finora processati sono 501.784, di cui 275.485 risultati negativi.