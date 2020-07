Rivoli, in auto sotto il sole mentre genitori fanno la spesa: salvato

Il giovane aveva le chiavi del veicolo ma, forse per il grande caldo, è andato nel panico, chiedendo così aiuto a una ragazza. Sul posto sono poi intervenuti il 118, che ha visitato e reidratato il tredicenne, e i carabinieri, che hanno segnalato alla procura - senza denunciarli - i genitori

Aveva le chiavi in auto ma, forse per il gran caldo, è andato nel panico e ha chiesto aiuto per liberarsi. Protagonista della vicenda, avvenuta nel parcheggio di un centro commerciale di Rivoli, nel Torinese, un tredicenne di origini francesi, rimasto all’interno della vettura mentre i genitori mentre facevano la spesa. Ad accorgersi del giovane è stata una ragazza, che ha immediatamente allertato un uomo della vigilanza, il quale ha rotto un finestrino facendo uscire così il ragazzino. Sul posto sono poi intervenuti il 118, che ha visitato e reidratato il tredicenne, e i carabinieri, che hanno segnalato alla procura i genitori, senza però denunciarli.