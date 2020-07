Vercelli, auto finisce fuori strada: tagliata in due dal guardrail

Il conducente è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all'ospedale di Vercelli dal 118; sul posto con i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area interessata dall'incidente

Un'auto finita fuori strada è stata tagliata in due dal guardrail contro cui si è scontrato. L'impressionante incidente è avvenuto in nottata sulla provinciale 455, nel comune di Desana, in provincia di Vercelli.

L'arrivo dei pompieri

Il conducente è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all'ospedale di Vercelli dal 118; sul posto con i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area interessata dall'incidente, anche i carabinieri.