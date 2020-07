In provincia di Alessandria, a Tortona, è morto un uomo a causa di un incidente stradale nei pressi della rotonda per l'autostrada A7 Milano-Genova. Secondo una prima ricostruzione, era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un camion per cause in corso di accertamento. Sul posto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco.