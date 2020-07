Furti e rapine nell'Astigiano, arrestato 36enne pregiudicato

Furti nell'Astigiano e rapine in alcuni supermercati. I carabinieri di Asti hanno arrestato un pregiudicato astigiano di 36 anni, su ordine di carcerazione della Corte d'Appello di Torino. A. N. è stato individuato in un appartamento della zona est di Asti e si trova ora nel carcere di Alessandria, dove dovrà scontare otto anni e 29 giorni di reclusione. Due le condanne inflitte: la prima risale a una serie di furti, oltre un centinaio, scoperti a gennaio 2018 dal Nor della Compagnia di Asti nel corso dell'operazione Gran bazar; la seconda riguarda una serie di rapine in alcuni supermercati del capoluogo commessi tra la fine di giugno e il luglio 2018.