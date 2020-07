Cena tra amici finisce a coltellate: un denunciato nel Canavese

Un uomo di 44 anni è stato accoltellato dopo una lite scoppiata, a quanto riportato, al termine di una cena fra amici. E’ successo a Fiorano Canavese (Torino), piccolo centro alle porte di Ivrea. La vittima ha riportato ferite da armi da taglio a braccia, spalle e tronco giudicate guaribili in 20 giorni. Un cinquantenne suo amico, residente nel paese, è stato denunciato. Il diverbio sarebbe iniziato in piazza, dopo una cena fra amici. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Il coltello non è ancora stato ritrovato.