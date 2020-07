Ultrà, tifosi Juventus: una condanna e 12 a giudizio

Una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, 12 rinvii a giudizio e due proscioglimenti. Si è chiusa così a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta "Last Banner" sugli ultrà della Juventus accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altri tifosi. La pena inflitta dal gip Stefano Vitelli con rito abbreviato è due mesi e 20 giorni più duemila euro di provvisionale alla Juventus, che intende destinare l'eventuale indennizzo complessivo in beneficenza all'istituto oncologico di Candiolo. (LA VICENDA)

Rinviati a giudizio

Per i rinviati a giudizio il processo comincerà il 30 settembre. D.N., uno dei leader della tifoseria organizzata bianconera, ora agli arresti domiciliari, ha ottenuto dal giudice il permesso di andare al lavoro (in un negozio di abbigliamento a Nichelino). A un altro imputato è stata concessa la revoca dell'obbligo di presentazione alle forze dell'ordine. Il procedimento con il rito abbreviato ha riguardato quattro persone: oltre all'unica condanna sono state pronunciate due assoluzioni e un proscioglimento per "fatto di lieve entità". La posizione degli altri indagati nell'inchiesta "Last Banner" è stata stralciata dopo la loro richiesta di messa alla prova.