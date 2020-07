Incidente in Valsesia, auto finisce in un dirupo: due feriti

È accaduto nel territorio di Scopello sulla strada per l'Alpe di Mera. La vettura si è ribaltata più volte prima di fermarsi contro un grosso albero. La donna è stata soccorsa in codice rosso, mentre l'uomo ha riportato ferite giudicate non gravi

Due coniugi sono rimasti feriti dopo essere finiti con l'auto in un burrone, è accaduto in Valsesia nel territorio di Scopello (Vercelli) sulla strada per l'Alpe di Mera. La vettura, per cause ancora da chiarire, è scivolata in un dirupo e si è ribaltata più volte prima di fermarsi contro un grosso albero. Sul posto sono intervenuti medici del 118, operatori del soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale. I passeggeri sono stati fatti uscire dall'abitacolo e trasportati in ospedale. La donna è stata soccorsa in codice rosso, mentre l'uomo ha riportato qualche ferita giudicata non grave.