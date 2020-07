Rave party in ex cava vicino Tortona, cento persone identificate

Nella notte tra sabato e domenica ha avuto luogo un rave party nella ex cava di Aviotti a Isola Sant'Antonio, nel Tortonese, al quale hanno preso parte oltre 500 persone. La manifestazione non autorizzata avrebbe dovuto concludersi oggi ma l'azione di mediazione della Questura ha convinto i presenti ad abbandonare la zona, con gli ultimi partecipanti che si sono allontanati intorno alle 18 di ieri. Circa un centinaio le persone identificate, per le quali potrebbero scattare denunce e sanzioni sulle norme anti-Covid - solo alcuni indossavano le mascherine - mentre sono stati emessi fogli di via per i non residenti in zona o in provincia.

L’intervento del sindaco

Dalla Questura di Pavia sono partite le segnalazioni ai colleghi di Alessandria, visti i molti transiti tra i due territori. Allertati anche 118 e vigili del fuoco, ma nessuno si sarebbe sentito male. Il sindaco Cristian Scotti - che ha ricostruito quanto accaduto anche su Facebook - è stato avvisato da un abitante che ha notato, dalla tarda serata di sabato, molte auto dirigersi verso il fiume. Da mezzanotte alle 5 del mattino ha controllato e monitorato con le forze dell'ordine quanto stava accadendo. Lo scorso anno un rave analogo era stato organizzato sulla sponda pavese. "Sono situazioni che purtroppo non dovrebbero verificarsi. Provvederò a emanare un'ordinanza ad hoc", ha commentato il primo cittadino.