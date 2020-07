Incidente stradale, auto contro camion: un morto nel Cuneese

Un uomo di 47 anni, B.T., è morto in un incidente stradale lungo la Sp20, all'altezza dell'aeroporto di Levaldigi, in provincia di Cuneo. La vittima era di nazionalità bulgara ed era residente in Francia, ad Avignone.

La ricostruzione dei fatti

Il 47enne viaggiava su un'auto, una Mazda 6, che per cause in corso di accertamento si è scontrata contro un camion. Inutili i tentativi di salvargli la vita del 118 e dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto.