Coronavirus Asti, dimesso l’ultimo paziente positivo ricoverato in Rsa

Si tratta di un 82enne, guarito, che era rimasto per la quarantena nella clinica dopo le dimissioni dall’ospedale."Il reparto allestito per pazienti Covid positivi dimessi dall'ospedale cittadino ha ospitato 72 pazienti", spiega la struttura

È stato dimesso anche l'ultimo paziente positivo al Covid ricoverato nella Rsa - clinica ex San Giuseppe di Asti. Si tratta di un 82enne, guarito, che era rimasto per la quarantena nella clinica dopo le dimissioni dall’ospedale della città, come riferito dalla direzione della residenza per anziani. "Il reparto allestito per pazienti Covid positivi dimessi dall'ospedale cittadino ha ospitato 72 pazienti ospedalieri", spiega Giorgio Maldonese della Cooperativa sociale che gestisce la struttura. "Un ringraziamento particolare - aggiunge - va a tutti i nostri medici, infermieri, oss, fisioterapisti, senza dimenticare tutti gli altri settori che hanno supportato la degenza covid e che hanno portato avanti le consuete attività nonostante la pandemia”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)