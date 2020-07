Incidente nell’Alessandrino, auto contro moto: morto centauro 35enne

Un motociclista di 35 anni è morto in un incidente stradale a Cereseto (in provincia di Alessandria), lungo la provinciale 457 Moncalvo-Casale. Sul cadavere potrebbe essere disposta l'autopsia. Illesi i due occupanti dell'auto, una Fiat Panda, trasportati per precauzione in codice verde in ospedale.

L’incidente

In sella alla propria Yamaha, l'uomo, residente in provincia di Vercelli, ha invaso la corsia opposta, per cause in corso di accertamento, scontrandosi con un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Testimoni riferiscono che entrambi i mezzi viaggiavano a velocità regolare. Non è escluso dunque che il motociclista abbia avuto un malore, o un colpo di sonno.