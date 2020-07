Coronavirus, positivo calciatore del Novara: è asintomatico

Altri tre tesserati del Novara Calcio, che avevano avuto contatti diretti con il giocatore positivo, sono stati sottoposti a tampone, risultato negativo. Al momento, anche loro sono in quarantena volontaria, in attesa di un secondo tampone negativo

Un giocatore del Novara Calcio, che milita in serie C, è risultato positivo al Covid-19. La positività è stata rilevata a fine stagione: l'atleta è asintomatico e comunque risulta essere in quarantena nella sua abitazione in un paese della Lombardia. Da quanto appreso, è in perfette condizioni di salute. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Tamponi negativi

Altri tre tesserati del Novara Calcio, che avevano avuto contatti diretti con il calciatore positivo, sono stati sottoposti a tampone, risultato negativo. In ogni caso, anche loro sono in quarantena volontaria, in attesa di un secondo tampone negativo.