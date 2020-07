Perseguita l’ex compagna: 35enne arrestato nel Torinese

I carabinieri di Azeglio hanno arrestato la scorsa notte, in flagranza di reato, un 35enne disoccupato, già noto alle forze dell'ordine residente a Borgofranco d'Ivrea, ritenuto responsabile di violenza privata e atti persecutori nei confronti dell'ex convivente.

La vicenda

Era stata la donna, pochi giorni prima, a presentare la denuncia ai carabinieri della compagnia di Ivrea per le continue minacce dell'ex compagno che non si rassegnava alla fine del loro rapporto. La scorsa notte, dopo aver intercettato la donna mentre stava facendo rientro a casa in compagnia di un amico e della loro figlia, li ha inseguiti per chilometri e quando è riuscito a bloccarli li ha insultati e minacciati. A quel punto la donna ha chiamato il 112. I carabinieri hanno bloccato il 35enne poco dopo, già appostato vicino casa dell'ex compagna.