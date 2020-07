Coronavirus Piemonte: 9 contagi, 35 guariti e zero decessi

Le vittime rimangono 4.123, mentre i casi registrati salgono a 31.567. Sono 6 i pazienti in terapia intensiva, 144 quelli in altri reparti. In isolamento domiciliare 635 persone

Nessun decesso e nove nuovi contagi: è il bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) i decessi rimangono quindi 4.123, mentre i contagi sono 31.567. I nuovi guariti sono 35, per un totale di 25.954, mentre altri 705 sono in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, dato invariato rispetto a ieri, mentre sono 144 quelli non in terapia intensiva, due in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 635. I tamponi diagnostici finora processati sono 478.882, di cui 262.694 risultati negativi.