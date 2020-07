Droga per i rave party della zona, due arresti nel Vercellese

Due giovani sono stati sorpresi con ottanta grammi fra chetamina, hashish, crack, ecstasy, tutti custoditi in involucri di cellophane. Per loro il giudice ha disposto l'obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne

La polizia ha arrestato due giovani in provincia di Vercelli, sorpresi con ottanta grammi fra chetamina, hashish, crack, ecstasy, tutti custoditi in involucri di cellophane e destinati, con ogni probabilità, ai partecipanti dei rave party organizzati in zona. La droga è stata individuata dagli agenti durante la perquisizione di uno zainetto e dell'appartamento dei due, accusati di detenzione ai fini di spaccio. Nei confronti della coppia il giudice ha disposto l'obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne.