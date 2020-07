Mancano ambulanze, vigili salvano una donna in shock anafilattico

In shock anafilattico per la puntura di un calabrone, ma nessuna ambulanza disponibile e pronta per intervenire. È quanto accaduto a Borgosesia, in provincia di Vercelli, dove una donna è stata salvata grazie all’intervento della polizia locale che, dopo la chiamata da parte dell’ospedale, ha trasportato a sirene spiegate tre medici del 118 nell’abitazione in cui si trovava la paziente, ormai priva di sensi. “I medici l’hanno stabilizzata, dopodiché è finalmente arrivata un'ambulanza dei volontari di Grignasco, con cui la signora è stata trasportata in ospedale per le cure”, racconta il comandante, Ruggero Barberis. Sul posto sono poi giunti anche i vigili del fuoco, che hanno bonificato la casa, dato che i calabroni avevano costruito un nido nel cassettone della tapparella.