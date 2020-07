Incidente nel Biellese, scontro tra due auto: un morto e due feriti

Una donna di 59 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite nell'incidente fra due auto avvenuto verso le 13 di oggi sulla strada che da Salussola, nella piana biellese, conduce al borgo del Brianco.

L'incidente

Un uomo, che viaggiava insieme alla donna a bordo di una 500, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Torino. Il secondo ferito, invece, è stato portato all'ospedale di Ponderano in codice giallo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della 59enne dalle lamiere, i carabinieri di Salussola e gli agenti della polizia locale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.