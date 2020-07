No Tav, blitz nella notte: bruciato cancello cantiere Chiomonte

La Digos ha identificato cinque attivisti del centro sociale Askatasuna, che verranno denunciati per incendio doloso, violazione di un provvedimento dell'autorità e sanzionati per la violazione delle norme regionali sui fuochi appiccati in aree boschive

Dopo due giorni di tensioni e scontri, si sono concluse con l’ennesimo assalto al cantiere di Chiomonte le proteste da parte degli attivisti No Tav in Val di Susa. Nella notte, alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad una delle cancellate poste a protezione dell’area in cui si sta realizzando un tratto della Torino-Lione, in corrispondenza dei lavori di allargamento. La Digos di Torino ha identificato cinque attivisti del centro sociale Askatasuna, che verranno denunciati per incendio doloso, violazione di un provvedimento dell'autorità e sanzionati per la violazione delle norme regionali sui fuochi appiccati in aree boschive.