Incidente a Torino, auto contro moto in corso Palermo: morto un 44enne

Incidente mortale a Torino. Un motociclista di 44 anni ha perso la vita nello scontro con un auto in corso Palermo, all'angolo con via Barbania. Il sinistro è avvenuto ieri alle 23.40: il centauro è stato trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale San Giovanni Bosco, ma è deceduto al Pronto Soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, che dovranno ricostruire la dinamica dello schianto.

Nella notte un altro scontro frontale, in via Orvieto, in cui è rimasto ferito un uomo di 67 anni, trasportato al Cto in codice rosso.