Alessandria, guida con tasso alcolico 4 volte oltre limite: denunciato

Il conducente è rimasto coinvolto nell'incidente stradale, tra un'auto e un autocarro avvenuto ieri sera in via don Giovine

Aveva un tasso alcolemico di quattro volte oltre il limite consentito una delle persone coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Alessandria in via don Giovine. Il test è stato svolto dalla polizia municipale, che in seguito ha fatto scattare una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. L'incidente ha riguardato un'automobile e un autocarro.